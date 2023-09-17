Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в воскресенье, 17 сентября, заявило, что за минувшие сутки российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Химик и Марьинка на Донецком направлении.

«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как сообщается, потери украинской армии составили до 180 военных убитыми и ранеными.

Днем ранее, 16 сентября, Министерство обороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении. Как сообщалось, по данным военного ведомства, за неделю российские военные на этом направлении отразили 34 атаки украинские войск, которые потеряли более 1700 солдат.