Стало известно о состоянии Николая Добронравова в последние дни перед смертью

Лев Лещенко: Николай Добронравов на днях чувствовал себя нормально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Лев Лещенко рассказал, что поэт - песенник Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях перед смертью.

«За 50 лет, которые мы прошли с ним вместе по жизненным маршрутам, были семейные какие-то отношения, не только творческие. Печальное известие, очень. Случившееся потрясло нас всех. Мы обескуражены», - приводит Lenta.ru слова артиста

Лещенко отметил, что постоянно был на связи с Добронравовым. Певец также сообщил, что раз в несколько месяцев встречался с поэтом, с которым они вместе болели за «Динамо».

Напомним, о смерти Николая Добронравова стало известно в ночь на воскресенье, 17 сентября. Он умер на 95-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Как писал сайт KP.RU, похороны знаменитого поэта - песенника пройдут в Москве на Новодевичьем кладбище.