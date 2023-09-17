Экс-морпех США Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН Фото: REUTERS

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил (ВС) США Брайан Берлетик заявил, что советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк серьезно подставил президента Украины Владимира Зеленского перед заседанием Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, теперь украинский лидер не сможет переманивать на свою сторону Индию и Китай из-за того, что советник его офиса назвал китайцев и индийцев «людьми с низким IQ».

«Только что оскорбил подавляющую часть Евразии - в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается «очаровать»», - заявил бывший морпех в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Напомним, Подоляк заявил, что Индия и Китай якобы зарабатывают на украинском конфликте, не анализируя последствия принимаемых решений из-за «слабого интеллектуального потенциала». Однако позже попытался оправдаться за такие обвинения.