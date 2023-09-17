Ниинистё вспомнил, как Путин полчаса рассуждал о стихотворении Лермонтова Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё вспомнил, как российский лидер Владимир Путин на одной из встреч с ним более получаса рассказывал о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта».

В интервью газете New York Times Ниинистё признался, что на переговорах, которые были до проведения спецоперации, Путин был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и был «одержим» культурой России.

Лидер Финляндии решил проверить знания главы РФ о российской культуре и поинтересовался его мнением о стихотворении Лермонтова, которое посвящено смерти Александра Пушкина. Ниинистё вспомнил, что Путин говорил на данную тему около получаса и знал о ней все.

«Для него это и есть Россия, Россия в целом», - резюмировал Ниинистё.

Ранее президент Финляндии заявил, что странам Запада важно сохранять отношения с Россией на фоне и после завершения конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее признался, что ему часто приходится читать не то, что ему нравится. Но у него под рукой всегда есть томик русского классика Михаила Лермонтова.