Президент Финляндии Ниинистё подчеркнул важность сохранения отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что странам Запада важно сохранять отношения с Россией на фоне и после завершения конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с газетой The New York Times.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», - пояснил Ниинистё.

По его словам, доверие нужно для того, чтобы избежать нового конфликта. В то же время глава Финляндии признался, что не может предположить, когда ситуация на Украине завершится.

Ниинистё не первый раз заявляет, что важно продолжать сотрудничество с Россией. Ранее он пояснил, что обеим государствам нужно продолжать поддерживать отношения хотя бы из-за общей границы протяженностью более тысячи километров.

В то же время Финляндия с полуночи субботы, 16 сентября, ввела запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей.