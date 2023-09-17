При обстреле ВСУ повреждена линия электропередачи в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Фото: REUTERS

Украинские войска обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщает глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 17 сентября, отмечая также, что в части поселка Теткино была повреждена линия электропередачи.

«Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegrm-канале губернатора, который сообщил также, что всего было зарегистрировано шесть прилетов.

Напомним, утром в воскресенье, 17 сентября, Старовойт заявил об обстреле деревни Успеновка Кореневского района Курской области, в результате чего пострадали три человека.