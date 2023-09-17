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НовостиВ мире17 сентября 2023 14:56

В США развеяли мечты Украины о помощи Запада

CNN: Запад не сможет дать Украине достаточно снарядов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США развеяли мечты Украины о помощи Запада

В США развеяли мечты Украины о помощи Запада

Фото: REUTERS

Западные страны не в состоянии поставлять требуемое украинским войскам количество боеприпасов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что до сих пор остается «значительный разрыв между снарядами, которые хочет Украина, и тем, насколько быстро европейские и американские заводы могут их поставить». CNN указывают на опасения, что производители оружия в Европе «плохо подходят для удовлетворения этих потребностей».

Как отмечается в материале, несмотря на санкционные ограничения, Россия намного быстрее производит артиллерийские боеприпасы.

Напомним, накануне в Польше забили тревогу из-за объема производства снарядов в РФ. Как отмечало польское издание Do Rzeczy, западные страны поражены объемами производства снарядов в России, указывая также на рост производства несмотря на санкционные ограничения. Кроме того, сообщалось, что производство боеприпасов обходится России гораздо дешевле, чем странам Запада.