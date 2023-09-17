Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожает последние силы ВСУ у Работино Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие уничтожают последние резервы Вооруженных сил Украины под поселком Работино в Запорожской области. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. У маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского наступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их», - заявил эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Риттер считает, что Украина в ближайшем будущем останется без боеспособных войск. Он отметил, что наступление ВСУ началось в Запорожской области, там оно и закончится провалом украинской армии.

Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявлял, что Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск». Эксперт назвал поселок местом «утилизации» наиболее боеспособных украинских подразделений.

Сайт KP.RU писал, что украинская армия несет большие потери в людях и технике в районе населенного пункта Работино. Несмотря на это, ВСУ не оставляют попытки прорыва на данном участке.