Рогов: село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск Фото: REUTERS

Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) во «второй Артемовск».

«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск. На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал Работино местом «утилизации» наиболее боеспособных украинских подразделений.

«Наступали - веселились, проиграли - прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на Ореховском направлении Запорожского фронта», - отметил Рогов.

Он уточнил, что основные бои в Запорожской области в настоящее время проходят на линии Работино-Вербовое. По словам Рогова, все попытки противника прорваться там пресекаются российскими военными.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Работино и Вербового.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе наступления, украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники.