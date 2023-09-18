Опрос показал, что почти четверть россиян откажется от полиса ОСАГО если он подорожает на 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти четверть россиян откажется от приобретения полиса ОСАГО, если он вырастет в цене на 10%. О результатах опроса вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин сообщил сайту KP.RU.

Шарапин рассказал, что даже при сомнительных ДТП на месте должны разбираться полиция и страховая компания, в некоторых случаях - суд, но не водители между собой.

"Но проблема в том, что полис ОСАГО оформляют все меньше водителей", - продолжил глава НАС в разговоре с KP.RU.

Опрос Национального автомобильного союза показал, что 22% респондентов откажутся от приобретения полиса ОСАГО, если его цены вырастет на 10%. Еще 7% заявили, что у них и так нет страховки.

В связи с этим, вице-президент НАС предостерег водителей от действий мошенников. Этому способствуют три фактора. Во-первых, в сфере автострахования возник серьезный кризис из-за роста тарифов при малой сумме страховых выплат. Во-вторых, распространяются слухи о слишком высокой цене на запчасти, что не всегда соответствует истине. В-третьих, полиция не всегда может приехать на место ДТП, предложив водителям самостоятельно оформить извещение для ОСАГО.

"Водитель-жертва будет несколько часов находиться под давлением мошенников и может сдаться", - предупредил Шарапин, отметив, что низкая цена штрафа за езду без полиса подталкивает к отказу от нему, либо к желанию "решить все на месте", что чревато столкновением с мошенниками.

Чтобы не стать жертвой мошенников в Национальном автомобильном союзе советуют все же обзавестись страховым полисом.

"Если произошло ДТП, твердо стойте на своем, звоните в ГИБДД и в свою страховую компанию, а дальше следуйте их инструкциям", - сказал Шарапин.

Водителям также очень поможет, если в машине есть видеорегистратор. Кроме того, можно обратиться по горячей линии НАС (всю необходимую информацию см. на сайте союза nsso.ru).