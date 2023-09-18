Аналитик Пейн: рост цен на бензин станет для Байдена головной болью в 2024 году

Подорожание бензина станет головной болью для Байдена в 2024 году Фото: REUTERS

Повышение цен на бензин станет для президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена "огромной головной болью" в период выборов в 2024 году. Об этом заявил аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью каналу Fox Business.

По мнению американского аналитика, несмотря на рост запасов бензина, отсутствие запасов сырой нефти стало большой проблемой для США. "Ощущение, что мы собираемся пробить порог в четыре доллара", - заявил Пейн.

На рост цен на бензин в Штатах повлияло в том числе решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"Это провальная политика Байдена... Мы знаем, что сделала Россия. Но Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией", - сказал Пейн, отметив, что во время президентских выборов в 2024 году вопрос цен на нефть станет "огромной головной болью" для действующего главы Белого дома.

Ранее издание Business Insider сообщило, что Россия получает все больше доходов от продажи нефти при растущих ценах на "черное золото".