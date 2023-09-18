Зеленский исключил урегулирование конфликта на Украине путем передачи территорий Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность урегулирования украинского конфликта путем передачи территорий.

«Нет. Это наша территория», - заявил украинский президент в интервью телекомпании СBS, комментируя возможность отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта.

Зеленский также заявил, что наступление украинских войск продолжится с приходом плохих погодных условий. «Забудьте о погоде и тому подобном», - добавил он.

Напомним, в августе 2023 года Верховная рада приняла постановление, которое исключает уступки территорий ради прекращения украинского конфликта.