Зеленский исключил урегулирование конфликта на Украине путем передачи территорий
Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность урегулирования украинского конфликта путем передачи территорий.
«Нет. Это наша территория», - заявил украинский президент в интервью телекомпании СBS, комментируя возможность отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта.
Зеленский также заявил, что наступление украинских войск продолжится с приходом плохих погодных условий. «Забудьте о погоде и тому подобном», - добавил он.
Напомним, в августе 2023 года Верховная рада приняла постановление, которое исключает уступки территорий ради прекращения украинского конфликта.