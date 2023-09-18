Стало известно, какое отечественное вино предпочитают россияне Фото: pixabay.com

Среди отечественных вин россияне зачастую предпочитают красное, доля которого в продажах составляет не менее 60%. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

Тем не менее, как отмечается, в ряде российских регионов по площади виноградников лидируют сорта белого вина, но исключением стал крупнейший винодельческий регион – Краснодарский край, где целенаправленно выделяют большие зоны для популярных красных сортов.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева отметила, что лидирующие позиции в рейтинге продаж уже многие годы занимает красные вина из «каберне совиньон». Среди белых вин популярны вина из «совиньон блана», а также ароматических сортов винограда.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о первых результатах повышения заградительных пошлин на ввоз вин в Россию из недружественных стран. Как заявил парламентарий, виноделие России развивается, а Франция уничтожает свои вина.