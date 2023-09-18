Киев намерен продавать военные облигации частным лицам в Европе Фото: REUTERS

Киев срочно ищет новые источники финансирования и собирается использовать «лоскутный» подход для покрытия растущего дефицита бюджета. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как передает издание, для наращивания расходов на боевые действия задействованы несколько путей, среди которых открытие дистанционной продажи Investment Capital Ukraine (ICU) военных облигаций частным лицам за рубежом, в том числе, в Западной Европе.

В статье отмечается, что военные расходы Украины в 2021 году могут достичь 45 млрд долларов, однако дефицит бюджета составит 40 млрд долларов. Уточняется, что новые меры для компенсации расходов включают не только продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, но также и предложения обложить налогом проценты по замороженным российским активам и реструктуризацию внешних долгов.

«Если правительство не сможет покрыть дефицит бюджета, оно не сможет финансировать военные усилия», - заявил руководитель отдела макроэкономических исследований украинской брокерской компании ICU Виталий Ваврищук.

Напомним, в конце августа этого года Минфин Украины заявил, что госдолг страны составил 132,92 млрд долларов на июль 2023 года, отметив, что сумма госдолга выросла на 4 млрд долларов за один месяц.