11 домов повреждены при атаке ВСУ на Теткино Курской области

Украинские войска утром в понедельник, 18 сентября, дважды обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. В результате атаки были повреждены 11 жилых домов, а также коммуникации, некоторые жители остались без воды, газа и электроснабжения. Такое заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксирован 21 прилет. Повреждены коммуникации», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора, который отметил, что власти региона помогут собственникам с ремонтом.

Позже Старовойт заявил, что в результате обстрелов пострадала женщина.

Напомним, днем ранее, 17 сентября, украинские войска также обстреляли поселок Теткино, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Как заявил тогда Старовойт, всего было зарегистрировано шесть прилетов.