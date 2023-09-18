Госбезопасность Грузии сообщила о готовящейся попытке переворота в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о планах определенной группы людей начать гражданский переворот и беспорядки, целью которых станет смена власти насильственным путем.

Авторами готовящегося переворота назвали Георгия Лорткипанидзе, занимавшего пост замминистра внутренних дел во времена президентства Михаила Саакашвили, командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили, а также бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина.

«Согласно информации, полученной в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки», - сказано в заявлении ведомства, где уточняют, что все это собираются сделать в октябре-декабре этого года, когда ожидается представление промежуточного отчета Еврокомиссии.

СГБ сообщает о нескольких сценариях, по которым собираются осуществить госпереворот. Первый - расставить палатки на центральных проспектах, забаррикадировав госучреждения, а потом взорвать в палаточном городке бомбу, что приведет к волнениям. Кроме того, рассматриваете и сценарий, аналогичный евромайдану на Украине.

Напомним, ранее сенатор Андрей Клишас обвинил США и Евросоюз в намерении устроить госпереворот в Грузии.