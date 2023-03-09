Сенатор Клишас обвинил США и ЕС в намерении устроить госпереворот в Грузии

Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас обвинил Соединенные Штаты и Евросоюз в намерении сместить власти Грузии путем государственного переворота. Соответствующее высказывание опубликовано в телеграм-канале сенатора.

"США и ЕС … решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот", - заявил Клишас.

По его словам, Вашингтон и Брюссель жестко ограничивают иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но критикуют за это же Тбилиси.

"Парламент в Тбилиси штурмуют банды с зажигательными бутылками, а США и ЕС твердят мантру, что власти должны вести себя сдержанно", - аргументировал политик.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". После критики первой инициативы со стороны оппозиции парламентское большинство утвердило более жесткий вариант проекта, который является почти дословным переводом аналогичного закона в США.

Впоследствии в стране начались протесты, после чего проект законе об иноагентах был отозван из парламента Грузии. Авторы инициативы заявили о планах провести встречи с населением для того, чтобы довести "до широкой общественности всю правду о каждой детали" законопроекта.