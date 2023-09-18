MWM: потери ВСУ среди призывников достигают 80-90 процентов Фото: REUTERS

Американский военный журнал Military Watch со ссылкой на подполковника ВСУ Виталия Бережного заявил, что потери украинских войск среди призывников в некоторых подразделениях достигают 90 процентов.

“Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов”, — приводит издание слова украинского военного.

В публикации напомнили, что недавно Минобороны Украины сняло ряд ограничений по призыву и разрешило призывать в армию людей с психическими отклонениями и ВИЧ, что также может говорить о тяжелых потерях ВСУ.

Авторы статьи добавили, что украинских военных отправляли на передовую без какой-либо подготовки и снабжали старым советским оружием и формой.

Напомним, недавно украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим правительством будет просто уничтожен, если общественность узнает реальные потери ВСУ в ходе конфликта.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что к концу 2023 года потери ВСУ превысят полмиллиона человек, однако Зеленский продолжит скрывать это и записывать погибших бойцов в списки пропавших без вести.