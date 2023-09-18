Ксения Бородина решила показать своего возлюбленного Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым случайно «засветила» возлюбленного в отражении монитора приборной панели.

«Куда едем, как думаете?», - заявила она у подписчиков.

Позже она рассказала, что едет в Краснодарский край, а путешествие будет длиться 13 часов. На одном из фото можно было увидеть мужчину в серой толстовке и черной куртке. При этом Бородина поспешила удалить снимок.

Ксения Бородина решила показать своего возлюбленного

Напомним, Бородина, которая начала сотрудничать со звездным стилистом Алеко Надиряном, начала оценивать наряды российских звезд на красных ковровых дорожках. Как писал сайт KP.RU, артистка заявила, что актеры жалеют деньги на стилистов, полагая также, что у них якобы есть вкус и они способны приобрести любую вещь из последней коллекции люксового бренда.