Bloomberg: Киев пригрозил запретить ввоз машин из Венгрии из-за зерна Фото: REUTERS

Киев начал угрожать Венгрии своеобразными экономическими санкциями в ответ на то, что Будапешт запретил ввоз в страну 24 позиции сельскохозяйственной продукции, импортируемой Украиной. В частности, Киев хочет ограничить ввоз венгерских автомобилей на Украину, заявил агентству Bloomberg украинский министр экономики Тарас Качка.

«Киев также планирует принять ответные меры... которые могут нацелиться на автомобили из Венгрии», - цитирует агентство Качку.

Также Украина может ограничить или полностью запретить ввоз польских яблок и лука. Таким образом они хотят ответить на зерновые ограничения.

Напомним, что Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, в связи с внутренними экономическими проблемами, вызванными этими поставками. Венгрия также запретила ввозить с Украины ряд других товаров, таких как мёд, яйца, мясо, вино, овощи и прочее.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша запретила ввоз зерна с Украины, несмотря на требования Евросоюза.