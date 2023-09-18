Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за провала наступления Фото: REUTERS

Испанская газета Pais со ссылкой на военнослужащих ВСУ заявила, что украинские бойцы стали уважительно отзываться о российских военных из-за безуспешности летнего наступления.

Боец ВСУ, представившийся Владимиром, вместе со своими сослуживцами дал большое интервью испанскому изданию, после которого авторы газеты отметили, что “он говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа”.

По мнению журналистов, смена риторики говорит о переменах в восприятии украинских военнослужащих, которые несколько месяцев назад заявляли о якобы плохой подготовке российских бойцов.

“Мы видим, что они лучше обучены, они более опытные. И что самое страшное, у них лучше оружие”, — признался Владимир в интервью.

Ранее издание Financial Times заявило, что украинские войска в ходе летнего наступления показали свою неспособность работать в составе крупных подразделений, что было необходимо для прорыва линии обороны ВС РФ.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский своими официальными заявлениями уже фактически признал провал летнего наступления ВСУ.