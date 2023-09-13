Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал наступления ВСУ Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал летнего наступления ВСУ.

Ранее в интервью телеканалу CNN Зеленский признал, что у текущего наступления ВСУ не будет хэппи-энда из-за серьезных потерь на поле боя.

“Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. <…> Теперь он винит во всем Запад”, — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт добавил, что не нужно было быть великим аналитиком, чтобы понимать опасность подобной операции без какой-либо поддержки с воздуха из-за серьезного преимущества армии России в авиации.

“Без военно-воздушных сил они были обречены на провал. Многие из нас говорили об этом еще три месяца назад”, — резюмировал Джонсон.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отметил, что украинские войска в ходе летнего наступления не достигли никаких успехов, однако потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и около 18 тысяч бронемашин различного типа.