ФСБ задержала двух россиян, готовивших поджог здания в Ростовской области Фото: REUTERS

В Ростовской области задержаны два агента «Легиона "Свобода России»* при подготовке поджога административного здания. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявили в Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России"* готовили в регионе диверсионно-террористические акты», - сказано в сообщении ФСБ.

Спецслужбы изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в организацию. Было возбуждено уголовные дела.

В феврале 2023 года Верховный суд РФ признал эту организацию террористической. Как заявили в прокуратуре, они созданы на Украине для дальнейшего «подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов».

Накануне ФСБ задержала жителя Ингушетии, пытавшегося выехать из России для вступления в ряды украинской армии. Как сообщалось, мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с вербовщиком СБУ.

*запрещенная в России террористическая организация