Минобороны РФ: средства ПВО за сутки подавили и уничтожили 27 беспилотников ВСУ

ПВО подавили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов Фото: архив Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 18 сентября сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в местах проведения специальной военной операции (СВО).

Так, за минувшие сутки были уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, силами ПВО были перехвачены пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее KP.RU писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно теряют дорогостоящую западную технику и живые силы на Херсонском направлении, где накануне были взяты в плен восемь украинских боевиков. На Запорожском направлении в поселке Работино ВСУ лишаются иностранных наемников один за другим, а в Харькове российские войска оставили врага без цехов бронетанкового завода.