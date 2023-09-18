Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса "Пирола" заразнее штамма "Омикрон"

Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса "Пирола" заразнее "Омикрона" Фото: REUTERS

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что новый вариант коронавируса “Пирола” более заразен, чем “Омикрон”.

“Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники”, — сообщило ведомство.

Роспотребнадзор добавил, что в России существуют тесты для выявления “Пиролы”, а также препараты для его эффективного лечения. При этом результаты лабораторных исследований нового штамма в КНР и Швеции показывают, что в данный момент рисков повторения ситуации с “Омикроном” нет.

Напомним, пандемия коронавируса официально завершилась в начале мая 2023 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с декабря 2019 года COVID-19 унес жизни 20 миллионов человек.

При этом вирусолог Сергей Нетесов считает, что “Пирола” все же может устроить очередную волну коронавируса в Европе и России.