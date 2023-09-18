Житель США выиграл в лотерею из-за невнимательности продавца Фото: REUTERS

Житель американского города Аппер-Мальборо, который регулярно играет в лотерею, сорвал джекпот из-за невнимательности продавца. Об этом пишет Maryland Lottery.

Мужчина зашел на заправку, чтобы купить несколько билетов определенной лотереи, но работник по ошибке продал ему другой билет. При этом продавец обнаружил ошибку, однако уже не смог отменить покупку.

Через несколько дней мужчина проверил результаты розыгрыша, выяснив, что стал победителем. Он выиграл 580 тысяч долларов. По его словам, он собирается потратить деньги на погашение кредита на обучение одного из детей, а также открыть семейный бизнес в области здравоохранения.

Напомним, в начале сентября этого года житель США случайно нашел забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов.