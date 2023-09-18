Островное Тувалу закрепило в конституции своё существование после ухода под воду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Островное государство Тувалу, расположенное в Тихом океане, в Полинезии, закрепило в своей конституции тот факт, что страна будет «существовать вечно», даже когда полностью уйдёт под воду. По оценкам властей Тувалу, это произойдёт в любом случае, и является скорее вопросом времени, сообщает RNZ.

«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство - это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что, как вы знаете, невозможно уничтожить. Это часть того, кем мы являемся. И мы хотим, чтобы это продолжалось», - заявил глава МИД Тувалу Саймон Кофе.

Тувалу - это маленькое государство, в котором проживает всего 12 тыс. человек. Оно располагается на пяти атоллах и четырёх островах, и уже не первый год постепенно, неизбежно уходит под воду из-за глобального потепления и повышения уровня моря. В 2022 году власти Тувалу вовсе приняли решение оцифровать всё своё существование, и затем загрузить эти данные в метавселенную, чтобы оставить память об умирающей стране.

Ранее KP.RU сообщил, что учёные пытаются разгадать загадку золотого яйца, найденного на дне Тихого океана.