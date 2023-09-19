В Тольятти восстановили стелу-панно «Радость труда»

На панно изображена история СССР, начиная с революции 1917 года, первых пятилеток и заканчивая строительством Волжского автомобильного завода. Фото: Мария Степанова

В СССР этот памятник называли «золотым брусом» из-за высокой стоимости и многочисленных кусочков смальты, отливающих золотом. В современном Тольятти об этом монументе, длина которого сравнима с высотой 16-этажного здания, многие даже не знали. Год назад художники, строители, урбанисты, городские власти и простые горожане объединились, чтобы восстановить памятник.

В девятом томе «История искусства народов СССР» (1982 год) про эту стелу написано: «Это, пожалуй, первый в нашей стране памятник, созданный преимущественно средствами монументальной живописи».

На панно изображена история СССР, начиная с революции 1917 года, первых пятилеток и заканчивая строительством Волжского автомобильного завода. Авторы стелы: академики Академии художеств СССР – директор Государственной Третьяковской галереи (с 1980 по 1992 годы), народный художник СССР Юрий Королёв и народный архитектор СССР Борис Рубаненко.

Монумент официально открыт в 1981 году, но после распада СССР оказался заброшен и утратил почти половину мозаики. Несколько лет назад стела оказалась под угрозой полного уничтожения. Ее предлагали оштукатурить и отдать под открытый конкурс граффити. Все попытки активистов сохранить стелу оставались безуспешны, пока в 2019 году ректор Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Михаил Криштал не стал одним из главных движителей идеи её восстановления. Под эту задачу в ТГУ был образован центр мозаики, его возглавил известный художник-график Алексей Зуев. Центр оснастили оборудованием, а его сотрудников обучили работе с мозаикой.

Поддержал идею восстановления стелы и глава города Николай Ренц. В общей сложности из городского бюджета на это было выделено почти 60 млн рублей.

Центр мозаики начал сбор информации о «Радости труда» и изучение архивов. Эскизы практически не сохранились, восстанавливать изображения порой приходилось по черно-белым газетным снимкам и случайным архивным фото. Утраченные фрагменты дорисовывал директор института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ, профессор живописи Игорь Панов.

Над восстановлением работали 25 мозаичистов – сотрудники и выпускники ТГУ, приглашенные специалисты из Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени, Владимира, волонтеры. Команда реставраторов всего за год смогла воссоздать мозаичное панно, а строители провели комплекс работ, чтобы в будущем стела не разрушалась. Также была восстановлена гранитная облицовка колонн, на которых стоит стела.

– Тольятти обладает ценной коллекцией монументальных произведений, созданных народными и заслуженными художниками СССР. Восстановленная стела – самая величественная и драгоценная жемчужина в этой коллекции», – считает Александра Антонова, искусствовед, ведущий специалист Санкт-Петербургского государственного университета.

Сейчас по проекту центра урбанистики ТГУ благоустраивают территорию вокруг «Радости труда». Прежний пустырь превращается в современное городское пространство и готовится к встрече туристов и ценителей монументального искусства.