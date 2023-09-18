Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин добьется выполнения требований Москвы в конфликте на Украине и не отступит от них ни при каких обстоятельствах.

“Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов”, — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон добавил, что Путин стремится избежать эскалации конфликта на Украине, поскольку расширение зоны боевых действий грозит вовлечением в него западных стран и может привести к катастрофе.

Экс-аналитик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания по завершению конфликта в Донбассе и предал украинский народ, обострив украинский кризис.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что Владимир Путин не стремится расширять текущий конфликт и стремится к его скорейшему урегулированию, однако в любой момент российская армия может дойти и до западных границ Украины, поставив таким образом точку в конфликте.