Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не пойдет на Киев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия при необходимости может легко дойти до Киева и так поставит точку в текущем конфликте.

“США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор добавил, что Вашингтон не хочет признавать поражение в конфликте, поэтому всячески способствует его затягиванию. Однако, подчеркнул полковник, у киевского режима нет шансов изменить ход конфликта, несмотря на значительную военную поддержку со стороны союзников.

По его мнению, президент России Владимир Путин не стремится расширять текущий конфликт и, наоборот, стремится к его скорейшему урегулированию. Однако в случае необходимости российские войска могут дойти и до Киева, и до западной границы Украины, резюмировал Макгрегор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что российский лидер всегда был и будет готов к любым дипломатическим контактам, которые способствуют достижению целей России.

Также Песков подчеркивал, что украинский конфликт давно вышел за ее пределы и Киев стал лишь инструментом комбинированной войны Запада против России.