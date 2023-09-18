Путин назвал устойчивой экономическую ситуацию в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная, считает президент РФ Владимир Путин.

«Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – заявил глава государства на заседании с членами правительства России.

По словам Путина, в целом этап восстановления российской экономики завершен, РФ выдержала санкционное давление со стороны стран Запада. Президент поручил гарантировать исполнение социальных обязательств в федеральном бюджете на следующие три года, а также принять меры по укреплению рубля.

Напомним, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин не согласился, что в экономике России стало слишком много государства. По его мнению, частные структуры развиваются быстрыми темпами,

Ранее глава государства заявлял, что ситуация в экономике России развивается лучше прогнозов.