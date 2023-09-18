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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 13:33

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель подорвался на противопехотной мине Лепесток

За несколько часов до этого украинские войска обстреляли столицу ДНР из РСЗО "Град"
Сергей ЧИКОВ
Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 18 сентября на противопехотной мине подорвался мирный житель Петровского района столицы ДНР.

“В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по улице Вельяминова получил ранение мужчина 1991 года рождения”, — написал глава городской администрации в своем телеграм-канале.

За несколько часов до этого украинские войска нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня “Град”.

Напомним, именно при помощи РСЗО “Град” украинские войска разбрасывают противопехотные “Лепестки” по мирным городам новых регионов РФ. В одной ракете “Града” таких лепестков может быть до 70 штук.