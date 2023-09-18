Вирусолог Викулов: в России прогнозируется циркуляция трех вирусов в 2023 году

Вирусолог Викулов: в 2023 году в России прогнозируется циркуляция трех вирусов Фото: REUTERS

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в 2023 году в России прогнозируется приход тройной эпидемии вирусных заболеваний.

“В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут одновременно атаковать людей — и взрослых, и детей”, — приводит слова эксперта Lenta.ru.

Викулов добавил, что в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса “Пирола”, а в России с приходом сезона гриппа также может произойти рост заболеваемости коронавирусом.

Эксперт напомнил, что прививки против гриппа и ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) помогут россиянам пройти сезонный рост заболеваемости с наименьшими последствиями.

Напомним, в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса “Пирола” опаснее и заразнее, чем его предшественник “Омикрон”. Однако в России уже существуют как тесты для выявления “Пиролы”, так и эффективные методы его лечения.