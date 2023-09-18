Пленный боец ВСУ рассказал, как его отряд сдался по листовке ВС РФ Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ, которые добровольно сдались, используя данные из разбрасываемых ВС РФ листовок. В них написана инструкция для украинских солдат, которые больше не хотят сражаться за преступный киевский режим, как им целыми и невредимыми выйти из конфликта, сдавшись России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал украинский солдат, он попал в ряды ВСУ как и многие другие - был выловлен военными прямо на улице, когда шёл домой, и больше его на свободу не отпускали. Обучение он проходил в Великобритании, а затем был отправлен на линию соприкосновения. Вместе с несколькими другими солдатами он находился внутри бронетранспортёра, когда его подбили российские военные, после чего бойцы укрылись в лесу.

Возвращаться назад они не хотели, поэтому решили связаться с российской армией по инструкции, указанной в разбрасываемых ВС РФ листовках. Выйдя на нужную частоту, солдаты сообщили о желании сдаться и указали свои координаты. За ними быстро прибыли российские войска, которые вывезли украинцев в безопасное место. Пленный отдельно отметил, что россияне относились ко всем сдавшимся уважительно и тепло.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ отправили российских пленных солдат на минные поля, используя их как живой щит.