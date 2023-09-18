МИД РФ: Евросоюз пытается сделать невозможным въезд граждан России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая политика Евросоюза, предполагающая массовый запрет на въезд граждан России, конфискацию их имущества и другие элементы сегрегации, направлена исключительно на то, чтобы нанести ущерб простым россиянам, и сделать их посещение ЕС невозможным. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку», - сообщили в МИД.

В ведомстве считают, что закрытие авиасообщения и сухопутных границ, правила о конфискации личных вещей россиян, и иные нововведения ЕС имеют за собой одну цель - создание нового «железного занавеса», чтобы максимально ограничить контакты европейцев с россиянами.

Ранее KP.RU сообщил, что с 16 сентября Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими госномерами.