Путин передал Росимуществу норвежские доли в сети типографий "Прайм принт"

Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий "Прайм принт" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом доли в сети типографий “Прайм принт”, принадлежащие норвежской компании Amedia.

В опубликованном на официальном портале правовой информации указе президента уточняется, что речь идет о филиалах “Прайм принт” в Екатеринбурге, Москве, Воронеже, Новосибирске и Челябинске.

Группа компаний "Прайм принт" занимается производством различной полиграфической продукции в разных регионах России, а в указанных городах холдингу Amedia Eastern Europe принадлежат все 100% акций филиалов компании.

Напомним, в апреле 2023 года Путин подписал указ о возможности передачи во временное управление части имущества, принадлежащего зарубежным акционерам, в качестве ответной меры на изъятие российских за пределами РФ.

Недавно соответствующим указом президента под контроль Росимущества перешли доли иностранных акционеров в “Балтике” и “Даноне”.