Польша, Словакия и Венгрия выйдут из совета ЕК по зерну в ответ на угрозы Киева Фото: REUTERS

Три страны Евросоюза, активно выступающие против поставок украинской сельхозпродукции, могут бойкотировать координационный совет Еврокомиссии по зерну, после того как Киев адресовал им угрозы. Польша, Венгрия и Словакия не верят Украине, и считают, что информация координационного совета может быть использована Киевом против них, сообщает агентство PAP.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в ходе разбирательств в ВТО», - заявил источник в ЕС.

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинского зерна, однако Венгрия, Словакия и Польша с этим решением не согласились, и продлили запрет в одностороннем порядке. Более того, Венгрия ещё и расширила перечень запрещённых к ввозу с Украины товаров, после чего Киев начал угрожать этим странам судами и обращениями в ВТО.

Ранее KP.RU сообщил, что Киев пригрозил Венгрии запретом на ввоз венгерских автомобилей, если республика не отменит запрет на ввоз зерна.