Диана Гурцкая расплакалась на выступлении незрячей 13-летней девочки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Диана Гурцкая впервые снялась в телешоу после смерти своего супруга Петра Кучеренко, она появилась в эфире программы «Ты супер!». Основной причиной визита артистки в эфире стала 13-летняя незрячая девочка, которую Гурцкая хотела поддержать во время выступления, о чём сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

«Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава - выпускница нашего фестиваля "Белая трость" 2018 года. Ещё тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьёзно к этому относилась. Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперёд», - пожелала Гурцкая участнице шоу.

Певица расплакалась во время выступления Мирославы, которая исполнила песню «Танцы на стёклах». Её выступление растрогало не только Гурцкую, но и всех членов жюри. После этого Мирослава спела вместе с Дианой Гурцкой, а затем девочка повидалась с дедушкой и бабушкой, которых не видела 12 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 мая 2023 года в Москве был похоронен супруг Гурцкой и замминистра науки и образования Пётр Кучеренко. Певица очень тяжело перенесла эту трагедию.