В Москве похоронили мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко

На похоронах мужа Диана Гурцкая что-то прошептала у гроба Петра Кучеренко Фото: Иван МАКЕЕВ

24 мая на Троекуровском кладбище в Москве похоронили Петра Кучеренко, мужа певицы Дианы Гурцкая. Кучеренко был заместителем министра науки и образования, доктором юридическим наук, профессором, а также возглавлял кафедру в РУДН.

На церемонию прощания с профессором пришли его близкие, коллеги и друзья. Родные причину смерти Кучеренко не называли. Люди перед прощанием пересказывают неофициальные версии: “Говорят, что сердечная недостаточность или тромб”.

Напомним, Кучеренко умер, возвращаясь самолетом с Кубы, где был с коллегами в рабочей командировке. Клиническая смерть наступила еще в самолете. Когда Кучеренко стало плохо, одна из пассажирок представилась врачом и пыталась оказать ему первую помощь, но за 30 минут до посадки в Минводах чиновнику стало совсем плохо.

Сайт KP.RU рассказал, как прошла панихида по Петру Кучеренко в московском Богоявленском соборе в Елохове и кто приехал на похороны замминистра науки и образования РФ.