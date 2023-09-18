Минцифры: Бумажные документы сохраняют свой статус даже при наличии электронных

Минцифры сообщило, что бумажные документы сохраняют свой статус даже при наличии электронных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бумажные документы не заменят цифровые копии, которые можно будет использовать при помощи приложения «Госуслуги», сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», – говорится на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, предъявление цифровых копий россиянами будет исключительно добровольным, а использование бумажных документов продолжится без всяких ограничений.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», согласно которому граждане РФ могут предъявлять электронные удостоверения личности. В документе уточняется, что это будет возможно в случаях, определенных правительством по согласованию с Федеральной службой безопасности.