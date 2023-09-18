Белый дом заявил, что Россия и США не планируют контактов на Генассамблее ООН

Белый дом заявил, что Россия и США не планирует контактов на Генассамблее ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединенные Штаты не планируют двусторонних контактов в ходе Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

«Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах», – сказал он на брифинге.

Представитель Белого дома также отметил, что ничего не знает о возможном ответе Вашингтона на высылку Москвой двух сотрудников посольства США.

Как писал сайт KP.RU, с 19 по 26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на так называемой Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. В действительности 78-я сессия началась еще 5 сентября, но именно к Неделе высокого уровня ежегодно мировые СМИ проявляют максимальный интерес, поскольку на семь дней в Нью-Йорк съезжается практически весь политический «бомонд» мира.