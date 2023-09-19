NYT: рынок в Константиновке в ДНР атаковала выпущенная из «Бука» ракета ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городской рынок в Константиновке на находящейся под контролем Киева части Донецкой Народной Республики (ДНР) поразила украинская ракета, которая была выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом пишут журналисты американской газеты New York Times, которые провели собственное расследование.

В результате попадания ракеты по оживленному рынку в Константиновке погибли 16 человек, а еще 32 пострадали. В издании отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский менее чем через два часа после инцидента обвинил в произошедшем Москву, которая все опровергала.

Отмечается, что украинские власти предпринимали попытки воспрепятствовать доступу журналистов к пострадавшему району, однако те все же смогли попасть на место происшествия.

Собранные журналистами данные, среди которых фрагменты ракет, а также спутниковые снимки и заявления свидетелей, говорят, что «катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО». В рамках расследования репортеры также изучили и записи с видеокамер, которые указывают, что снаряд прилетел с подконтрольной Киеву территории.

Кроме того, как выяснилось, по времени удар совпал с двумя выполненными украинскими войсками пусками. Еще одним доказательством своей позиции журналисты в New York Times назвали и совпадение размеров отверстий в фасадах зданий с поражающими частями комплекса «Бук».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина отчаянно старается скрыть факт совершения провокации на рынке в Константиновке, которая была устроена прямо перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.