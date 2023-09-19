Российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты над Мелитополем Фото: Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Мелитополем. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в администрации Запорожской области. По данным властей, средства ПВО предотвратили удар по городу.

«В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», - рассказали журналистам в администрации региона.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Данные о разрушениях на земле уточняются.

О том, что жители Мелитополя Запорожской области утром 19 сентября слышали два взрыва, ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 18 сентября сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным российского оборонного ведомства, были уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, силами ПВО были перехвачены пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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