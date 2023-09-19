Президент Ирана Раиси предложил посредничество для урегулирования на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против украинского конфликта, предложив посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между РФ и Украиной», - приводит Newsweek заявление иранского лидера.

Раиси также отметил, что США дестабилизируют ситуацию в данном конфликте, поставляя Киеву большие объемы военной помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин ни раз говорил о том, что Москва готова на переговоры, однако Киев отказывается от них. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

Кроме того, украинский лидер недавно в очередной раз заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией лишь при условии выхода на границы 1991 года.

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