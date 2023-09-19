Пентагон анонсировал скорую поставку Украине танков Abrams Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что вскоре американские танки Abrams доставят на Украину.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», - заявил глава Пентагона в ходе заседания контактной группы «формата Рамштайн».

Как сообщил ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, Киев ожидает в ближайшей поставке более десяти танков. Всего США обещали поставить 31 танк.

Напомним, по данным газеты Politico, на данный момент подготовленные к отправке американские танки Abrams находятся в Германии и проходят там окончательный ремонт, после которого будут отправлены на Украину. Как писал сайт KP.RU, издательство сообщало, что украинские военные уже завершили программу обучения на танках M1 Abrams.

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