Дания собирается передать Украине еще 45 танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Копенгаген намерен передать Киеву еще 45 танков. Об этом пишет датская газета Berlingske.

«Дания передаст Украине еще 45 танков», - сказано в статье издание.

СМИ также сообщают о том, что в данное число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 танков T-72.

Напомним, первая партия из десяти танков Leopard 1A5 прибыла на Украину из Дании 8 сентября этого года. Тогда датском Министерстве обороны заявили, что «еще больше - на подходе».

Кроме того, в датском военном ведомстве заявили, что перед отправкой на украинскую территорию экипаж проходит обучение в Германии под надзором немецких и датских инструкторов.