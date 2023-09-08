Первая партия из 10 танков Leopard доставлена на Украину из Дании

Датские танки Leopard прибыли на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая партия из 10 танков Leopard 1A5 прибыла на Украину из Дании. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

"Еще больше - на подходе", - говорится в сообщении датского оборонного ведомства.

В датском МО также сказали, что перед отправкой на украинскую территорию экипаж под надзором немецких и датских инструкторов проходит обучение в Германии.

Отметим, западные эксперты неоднократно подмечали превосходство российской техники над европейскими танками, включая Leopard. Так, российскую ПТРК "Корнет" прозвали "убийцей Леопардов".

Сайт KP.RU писал, что немецкие танки продолжают подрываться на российских минах в зоне СВО. Герой России, полковник Рустам Сайфуллин отметил, что Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны". О том, что тяжелая военная техника регулярно "горит" на Украине, неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин.