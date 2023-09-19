"Киевский попрошайка вновь клянчит деньги": Захарова прокомментировала поездку Зеленского в США

Мария Захарова высказалась о гастролях Зеленского по США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский направляется в Соединенные Штаты Америки, чтобы вновь клянчить у Запада деньги и новое оружие. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев", - сказала дипломат в ответ на новость, что Зеленский планирует встретиться с главой Белого дома Джозефом Байденом в США.

Напомним, известия о поездке Зеленского в Штаты появились на фоне признаний главы киевского режима в провале наступления ВСУ.

На Западе также стали трезво смотреть на фиаско летнего украинского "наступа". О том, что говорят западные страны о действиях украинской армии, можно почитать в материале военкора KP.RU Александра Коца.

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