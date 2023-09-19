МО Армении назвало стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Ситуация у границ Армения относительно стабильная. Такое заявление во вторник, 19 сентября, в Министерстве обороны республики.

«По состоянию на 14:00, обстановка на границе РА относительно стабильная», - где отмечают, что ранее в Нагорном Карабахе заявили об артиллерийских обстрелах со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана.

Напомним, во вторник, 19 сентября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что баку начал «антитеррористические мероприятия» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Как сообщили в военном ведомстве, о происходящем уже проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

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