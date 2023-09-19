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НовостиВ мире19 сентября 2023 9:48

Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе

Баку предупредил о происходящем российских миротворцев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе

Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе

Фото: REUTERS

Баку начал «антитеррористические мероприятия» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Такое заявление во вторник, 19 сентября, сделали в Министерстве обороны Азербайджана, отметив, что о происходящем уже проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

«В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе … а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства республики.

В сообщении Минобороны Азербайджана подчеркивается, что целями не являются объекты гражданской инфраструктуры, а также гражданское население.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена напряженностью между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе, призвав стороны к сдержанности. Чуть позже президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по ситуации в Карабахе.

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